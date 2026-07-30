किन लोगों को ITR फाइल करना जरूरी?
अगर आपकी एनुअल सैलरी 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको ITR भरना जरूरी है. अगर विदेश में आपकी कोई प्रॉपर्टी है, तो आपको रिटर्न भरना होगा. अगर एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपने यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च कर दिया है, तो ITR भरने की सलाह दी जाती है. अगर एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान 1 लाख रुपये से ज्यादा का बिजली बिल आया हो, तो भी ITR भरना है. अगर किसी ट्रस्ट से आपको इनकम होती है, तो रिटर्न भरना चाहिए. अगर आपको रियल एस्टेट इंवेस्टर हैं, तो रिटर्न भरना चाहिए. अगर आपको सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपये से ज्यादा जमा है, तो ITR भरना पड़ेगा. अगर करंट अकाउंट में कुल डिपॉजिट 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा.