ITR नहीं भरने के 5 नुकसान?

अगर आपकी सैलरी और दूसरी इनकम से TDS कटा है और आपको रिफंड मिलना था, तो ITR दाखिल किए बिना वह रिफंड नहीं मिल पाएगा. शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बिजनेस या दूसरे सोर्सेज में हुए नुकसान को आप टैक्स बचाने के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. लोन वगैरह लेने के लिए ITR डॉक्यूमेंट मांगा जाता है. आप अगर रिटर्न नहीं भरते हैं, तो लोन पाने में दिक्कत आ सकती है. कई देशों के वीजा अधिकारी पिछले 2–3 साल के ITR को इनकम प्रूफ के रूप में मांगते हैं. ITR न होने पर लोन या वीजा प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है. अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है या रिटर्न दाखिल करना आपके लिए अनिवार्य है और फिर भी आप ITR नहीं भरते, तो आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है. इससे गंभीर मामलों में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई भी हो सकती है.