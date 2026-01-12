किन वजहों से रिफंड में हो सकती है देरी?

ITR प्रोसेस पूरा करने और रिफंड भेजने में देरी की सबसे बड़ी वजह वेरिफिकेशन प्रोसेस में देरी होना है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम सोर्स से लेकर इंवेस्टमेंट रिटर्न तक की डिटेल बारीकी से वेरिफाई की जाती है. इस दौरान ITR आपके क्लेम भी चेक करता है. आपने कितना रिटर्न भरा है? टैक्स में कितनी कटौती का दावा किया है? आपके फॉर्म 16 में ये चीजें पहले से शामिल है या नहीं? ये बातें चेक होती हैं. आपने ITR भरने के लिए सही फॉर्म का इस्तेमाल किया या नहीं? आपने फाइनेंशियल ईयर में इनकम से जुड़ी कोई जरूरी बात छिपाई है या नहीं? इसकी भी जांच होती है.बैंक डिटेल वेरिफाई होती है. TDS डिटेल्स और फॉर्म 26AS को मैच किया जाता है. इन सबसे समय लगता है.