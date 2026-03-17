कैसे बचेगा टैक्स?

अक्सर लोग अपनी टैक्स प्लानिंग को IT एक्ट के सेक्शन 80C की 1.5 लाख रुपये की लिमिट तक ही सीमित रखते हैं. लेकिन, NPS में निवेश करने वालों को सेक्शन 80CCD (1B) के तहत एक स्पेशल छूट मिलती है. इस नियम के मुताबिक, आप अपने टियर-1 अकाउंट में निवेश करके 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं. इसका मतलब है कि अगर आपने पहले ही 80C की लिमिट को पूरा कर लिया है, तब भी आप इस 50,000 रुपये पर टैक्स बचा सकते हैं. जो लोग 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं, वे हर साल करीब 15,000 रुपये बचा सकते हैं. वहीं, 20% वाले लोग करीब 10,000 रुपये की बचत कर सकते हैं. वैसे ये टैक्स बेनिफिट ओल्ड रिजीम में सबसे ज्यादा असरदार होता है.