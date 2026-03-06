अक्षर ने विल जैक्स के छक्के को रोका और किया आउट
इसके बाद अक्षर ने विल जैक्स के एक फ्लैट शॉट को बाउंड्री लाइन के बाहर ही रोक दिया. यह छक्के के लिए बाहर जाता दिख रहा था लेकिन अक्षर ने यहां जान लगा दी. उन्होंने तेज दौड़ लगाते हुए बॉल को अपने हाथों में लिया और वह लड़खड़ाते हुए बाउंड्री लाइन के पार जाने लगे थे लेकिन उन्हें बखूबी यह ख्याल था कि वह बॉल को पास में खड़े दुबे की ओर उछाल दें, जिन्होंने इसे लपकने में कोई गलती नहीं की. अक्षर ने मैदान के भीतर ही बॉल को हवा में उछाल दिया था, जिसे दुबे ने लपक लिया इसके बाद वह भले बाउंड्री लाइन के पार चले गए. लेकिन भारत की झोली में 5वीं सफलता आ गई. यहां भारत ने विल जैक्स और जैकब बेथल की बीच हुई 77 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया. (तस्वीर: IANS)