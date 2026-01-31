भारत की ओर से चौथी बार ऐसा

इस मैच में ईशान किशन ने शतक जमाया तो वहीं अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट हॉल अपने नाम किया. यह भारत की ओर से चौथी बार हुआ है, जब एक ही मैच में किसी बल्लेबाज ने शतक जमाया हो तो उसी में किसी गेंदबाज ने 5 विकेट हॉल भी अपने नाम किए. पहली बार- साल 2018 में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ केएल राहुल (101*) और कुलदीप यादव (5/24) अपने नाम किए. दूसरी बार- विराट कोहली (122*) और भुवनेश्वर कुमार (5/4) vs अफगानिस्तान, दुबई 2022.तीसरी बार- सूर्यकुमार यादव (100) और कुलदीप (5/17) vs साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग 2023.