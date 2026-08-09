फ्लावर तिरंगा ब्रोच

आप अपने कपड़ों में या वाला में इस तरह का फ्लावर तिरंगा ब्रोच भी लगा सकते हैं. ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और साथ ही साथ इसको घर पर बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. अगर आप भी इसको घर पर बनाना चाहते हैं, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं. इसको पहनने के बाद हर कोई आपकी जमकर तारीफ करेगा और आपसे पूछेगा कि कहां से लाए हो इसको. ये दिखने में भी काफी ज्यादा यूनिक और अलग सा नजर आ रहा है. यह बैज स्कूल के बच्चों और ऑफिस इवेंट्स के लिए भी एकदम बेस्ट साबित हो सकता है. ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है.