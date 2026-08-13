सत्यमेव जयते

जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी स्टारर एक्शन-थ्रिलर फ़िल्म 'सत्यमेव जयते' (Satyameva Jayate) भी 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. मिलाप ज़वेरी के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म में भ्रष्टाचार और पुलिस तंत्र की सड़न के ख़िलाफ़ एक जंग दिखाई गई थी, जो स्वतंत्रता दिवस के देशभक्ति के माहौल में दर्शकों को खूब पसंद आई