Edited by: Shilpi Singh | Updated: Aug 13, 2026, 2:20 PM
Independence Day Movie Releases
श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर 'स्त्री 2' (Stree 2) 15 अगस्त 2024 (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर ही सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की इस हॉरर-कॉमेडी फ़िल्म ने स्वतंत्रता दिवस के मौके का पूरा फ़ायदा उठाया. फ़िल्म ने भारत में 600 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करके ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया
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अक्षय कुमार की फ़िल्म 'गोल्ड' (Gold) 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही सिनेमाघरों में आई थी. यह फ़िल्म आज़ाद भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल (1948) की कहानी पर आधारित थी, इसलिए स्वतंत्रता दिवस का मौका इस फ़िल्म की रिलीज़ के लिए बिल्कुल सटीक था.
अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर एक्शन फ़िल्म 'सिंघम रिटर्न्स' (Singham Returns) 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही रिलीज़ हुई थी. रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म ने अपने देशभक्ति और खाकी वर्डी के तड़के से बॉक्स ऑफ़िस पर तहलका मचा दिया था.
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जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी स्टारर एक्शन-थ्रिलर फ़िल्म 'सत्यमेव जयते' (Satyameva Jayate) भी 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. मिलाप ज़वेरी के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म में भ्रष्टाचार और पुलिस तंत्र की सड़न के ख़िलाफ़ एक जंग दिखाई गई थी, जो स्वतंत्रता दिवस के देशभक्ति के माहौल में दर्शकों को खूब पसंद आई
भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी और कालजयी फ़िल्म 'शोले' (Sholay) शुक्रवार, 15 अगस्त 1975 को ही स्वतंत्रता दिवस के दिन रिलीज़ हुई थी. रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेन्द्र, संजीव कुमार, अमजद ख़ान, हेमा मालिनी और जया भादुड़ी की मुख्य भूमिकाएं थीं
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