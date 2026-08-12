देशभक्ति से भरी फिल्में

भारत इस 15 अगस्त को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह दिन 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत और एक स्वतंत्र व संप्रभु देश के उदय की याद दिलाता है। यह साहस, त्याग और देशप्रेम की कहानियों को फिर से याद करने का एक अच्छा समय है. ऐसे में हम आपके लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बनाई गई उन बेहतरीन देशभक्ति फिल्मों कि लिस्ट लेकर आएं हैं, जो रोंगटे खड़े कर देंगी, और इन्हें आप इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. तो यहां कुछ देशभक्तिपूर्ण फ़िल्में और शो हैं जिन्हें आप अपनी OTT लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.