बंटवारे के गहरे घाव को दिखाती हैं फिल्में

भारत जल्द ही अपनी आजादी का जश्न मनाने वाला था एक लंबी लड़ाई के बात इस आजादी की कीमत का दंश आज भी ये देश झेल रहा है. ये मौका वैसे तो आजादी है लेकिन इसके साथ ही इससे जुड़ी कई ऐसी दर्दनाक कहानियां जो सदियों से चली आ रही हैं और आजादी के दौरान बंटवारे का जो दर्द झेला गया है वो शायद ही कभी खत्म हो पाएगा. टवारे के बाद हुए दंगों और उसके बाद लोगों के विस्थापन को इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं आप कौन से फिल्मों के जरिए उन कहानियों को नजदीक से देख सकते हैं औऱ महसूस कर सकते हैं.