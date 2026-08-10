भारत के पास हथियारों का कितना बड़ा जखीरा?
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक, भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा हथियारों का जखीरा है. भारत के पास मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक या समुद्री, जमीनी लड़ाई के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा और हर तरह के वॉरशिप हैं. ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक, भारत के पास 1.48 लाख बख्तरबंद गाड़ियां, 4201 टैंक, 4075 आर्टिलरी और 264 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर है. जबकि पाकिस्तान के पास महज 17 हजार बख्तरबंद गाड़ियां, 2627 टैंक, 3291 आर्टिलरी और 600 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर है. पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास 1.6 गुना ज्यादा तोपें हैं.