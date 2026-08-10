आसमान के आगे अंतरिक्ष में भी बड़ा फर्क

अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने पाकिस्तान से काफी बड़ी छलांग लगाई है. भारत का ISRO चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य-L1 और गगनयान जैसे मिशनों के जरिए अपनी क्षमता दिखा चुका है. भारत के पास कम्युनिकेशन, वेदर, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग और मिलिट्री इस्तेमाल वाले सैटेलाइट का बड़ा नेटवर्क है. 2026 में भी भारत के स्पेस प्रोग्राम का विस्तार जारी है. सरकार ने लोकसभा में बताया कि भारत के 22 एक्टिव लो-अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट में से 20 को स्पेस में बढ़ती भीड़ के कारण टकराव के बढ़े हुए जोखिम का सामना करना पड़ रहा है. दूसरी ओर, पाकिस्तान ने भी स्पेस प्रोग्राम पर काम किया है. चीन के सहयोग से पाकिस्तान ने कुछ सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, लेकिन स्वदेशी लॉन्च क्षमता, गहरे स्पेस मिशन और स्पेस साइंस में भारत काफी आगे निकल चुका है. भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है.