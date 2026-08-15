हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेताओं के संदेश

झारखंड CM हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराकर परेड का निरीक्षण किया और युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया। वहीं राहुल गांधी के अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला, सचिन पायलट और भूपेश बघेल ने भी शुभकामनाएं दीं। सुरजेवाला ने समानता, न्याय, भाईचारे और सद्भाव की बात की, सचिन पायलट ने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग को याद करते हुए विकसित और समावेशी भारत की बात कही, जबकि भूपेश बघेल ने 140 करोड़ भारतीयों के सपनों और भारत को सबसे आगे ले जाने के संकल्प पर जोर दिया. (Photo from IANS)