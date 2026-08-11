आमंत्रण पोर्टल से होगी ऑनलाइन बुकिंग
राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए aamantran.mod.gov.in/login के जरिए अगर आप पहली बार अपनी टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा, जिस पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए पुष्टि होगी और तब आप अपना कोई नेशनल एजेंसी द्वारा जारी आईडी कार्ड (आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आई) के आधार पर रजिस्टर कर सकते हैं. आधार नंबर से बुकिंग करते हैं तो आधार नंबर डालते ही यह पोर्टल आपकी सभी जानकारी फेच कर लेगा.(फोटो: https://aamantran.mod.gov.in/login)