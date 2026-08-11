कैसे करें लाल किले के कार्यक्रम की बुकिंग?

अगर इस बार आप भी लाल किले पर पहुंचकर इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का प्लान कर रहे हैं तो फिर इसका सही तरीका यहां आपको बता रहे हैं. इस कार्यक्रम में आम आदमी एंट्री पास या फिर टिकट के साथ ही एंट्री कर सकता है. यहां एंट्री के लिए ऑनलाइन बुकिंग का भी विकल्प है. गृह मंत्रालय ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए आमंत्रण पोर्टल के जरिए इनकी बुकिंग करता है. इसके अलावा ऑफलाइन टिकट का भी विकल्प उपलब्ध है. जानें- यहां आने के इच्छुक देशवासियों को टिकट के अलावा अपने साथ क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और वे किन-किन चीजों को अपने साथ ला सकते हैं और किन्हें नहीं..(फोटो: Narendra Modi/Instagram)