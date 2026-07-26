ओडेसा पोर्ट पर क्या हुआ और भारतीय क्यों चिंता में हैं?

यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर एक बार फिर व्यापारी जहाज पर हमला हुआ, जिसमें चार भारतीय नागरिक चालक दल का हिस्सा थे. भारतीय दूतावास के अनुसार, शुरुआती जानकारी में दो भारतीय सुरक्षित पाए गए, जबकि अन्य दो के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. ये घटना ऐसे समय हुई है जब रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण ब्लैक सी क्षेत्र लगातार संघर्ष का केंद्र बना हुआ है. ओडेसा यूक्रेन का प्रमुख समुद्री व्यापारिक बंदरगाह है और पिछले कुछ वर्षों में कई बार हमलों का निशाना बन चुका है. भारतीय दूतावास ने कहा कि वो स्थानीय प्रशासन, जहाज संचालकों और संबंधित एजेंसियों के संपर्क में है और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. इस हमले ने एक बार फिर युद्धग्रस्त क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है.