नौकरी स्वीकार करने से पहले किन बातों की जांच जरूरी?
विदेश मंत्रालय ने भारतीय नाविकों को सलाह दी है कि किसी भी जहाज पर काम शुरू करने से पहले उसके पूरे संचालन से जुड़ी जानकारी हासिल करें. इसमें जहाज का प्रस्तावित मार्ग, जिन बंदरगाहों पर वह जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था, बीमा कवर, मेडिकल सहायता, आपातकालीन निकासी की व्यवस्था और दुर्घटना की स्थिति में मिलने वाले मुआवजे की जानकारी शामिल है. सरकार ने कहा है कि भर्ती एजेंसी और जहाज संचालक से सभी दस्तावेज और सुरक्षा मानकों की पुष्टि करना बेहद जरूरी है. इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि रोजगार की शर्तें अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के अनुरूप हों. सरकार का मानना है कि पूरी जानकारी के बाद लिया गया फैसला संभावित जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है.