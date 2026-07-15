अब हर भारतीय नाविक की होगी 24×7 निगरानी
सरकार ने फैसला किया है कि होर्मुज, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में मौजूद हर भारतीय नाविक की चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी. इसके लिए एक स्पेशल डिजिटल ऑपरेशनल डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें हर जहाज की लोकेशन, उसका मार्ग, चालक दल की संख्या, जहाज का मालिक, सुरक्षा स्तर और अगले गंतव्य जैसी जानकारी लगातार अपडेट होती रहेगी. इस व्यवस्था का मकसद किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत जानकारी जुटाना और राहत अभियान शुरू करना है. अधिकारियों का कहना है कि ये सिस्टम केवल भारतीय जहाजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन सभी विदेशी जहाजों पर भी लागू होगा, जहां भारतीय नाविक काम कर रहे हैं. इससे सरकार हर समय अपने नागरिकों की स्थिति पर नजर रख सकेगी.