होर्मुज में बढ़ते खतरे ने क्यों बढ़ाई भारत की चिंता?

पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका-ईरान तनाव का सबसे बड़ा असर समुद्री व्यापार पर दिखाई दे रहा है. होर्मुज दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्गों में से एक है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में तेल और गैस से भरे जहाज गुजरते हैं. इन जहाजों पर हजारों विदेशी नाविकों के साथ बड़ी संख्या में भारतीय भी काम करते हैं. हाल के हमलों में भारतीय नाविकों की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद भारत सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लिया. लगातार बढ़ते सुरक्षा जोखिम को देखते हुए केंद्र ने सभी संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ बैठक कर नई रणनीति तैयार की. सरकार का कहना है कि मौजूदा हालात में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है.