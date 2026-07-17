भरत जैन

देश में एक ऐसा भिखारी है, जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है. इस भिखारी का नाम भरत जैन है. इन्हें पैचू बाबा के नाम से भी जाना जाता है. ये मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते थे. धीरे-धीरे उन्होंने भिखारियों की फौज खड़ी कर दी. उन्होंने 18000 भिखारियों को भीख मांगने की ट्रेनिंग दी है. भारत और दुनिया के सबसे अमीर भिखारी माने जाने वाले भरत जैन IIM कोलकाता से पढ़े हैं. इनके पास 8 विला, 10 लग्जरी फ्लैट, 11 कारें और 2 बंगले हैं. मुंबई में इनके दो फ्लैट हैं, जिनकी कीमत 1.4 करोड़ रुपये से 5 करोड़ बताई गई है. इनके घर से 460 करोड़ रुपये कैश में बरामद हुआ है. फिलहाल भरत जैन मध्य प्रदेश के उज्जैन में भीख मांगते हैं.