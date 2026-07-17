1/7 भारत में ही रहता है दुनिया का सबसे अमीर भिखारी दुनियाभर में कई ऐसे लोग हैं, जो दो वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर भीख मांगने का काम करते हैं. भिखारी का नाम सुनते ही ज़हन में फटे-पुराने कपड़े पहने, गंदे शरीर और बाल वाले और फुटपाथ पर सोने वाले लोगों का ख्याल आता है. पाकिस्तान में सबसे ज्यादा भिखारी पाए जाते हैं. भारत में ऐसे कई भिखारी भी हैं, जो दिखने में भले ही साधारण लगे; लेकिन उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है. ये धन-दौलत और संपत्ति इन्होंने भीख मांगते हुए बनाई है. हम आपको ऐसे 5 भिखारियों के बारे में बता रहे हैं.