भारत-ऑस्ट्रेलिया रिश्तों में नया अध्याय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की मुलाकात दोनों देशों के संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जा रही है. इस बैठक में केवल औपचारिक बातचीत नहीं हुई, बल्कि ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और तकनीक जैसे कई अहम क्षेत्रों में भविष्य की साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति बनी. पिछले कुछ सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं, लेकिन इस बार हुए समझौते उन्हें एक नए स्तर पर ले जाते हैं. दोनों देशों ने लोकतांत्रिक मूल्यों, खुले समुद्री मार्ग और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देने का संदेश भी दिया. ये साझेदारी आने वाले सालों में केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम साबित हो सकती है.