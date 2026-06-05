Published By: Gargi Santosh | Updated: Jun 5, 2026, 4:21 PM
अचानक समुद्र में दिखाई देने लगा द्वीप
इसे लेकर भारत और बांग्लादेश दोनों ही दावें करने लगे. भारत ने इसे न्यू मूर द्वीप/पुरबाशा कहा, जबकि बांग्लादेश ने इसे दक्षिण तलपत्ती द्वीप नाम दिया.
यह द्वीप सिर्फ कुछ वर्ग किलोमीटर का था. यहां की जमीन बहुत नीची, कीचड़ वाली और कमजोर थी. इसलिए इस पर कोई रहता भी नहीं था.
भले ही यह द्वीप छोटा था, लेकिन महत्व बड़ा था. दोनों देशों को लगा कि इससे समुद्री सीमा और समुद्र में अधिकार तय हो सकते हैं.
यह इलाका मछली पकड़ने के क्षेत्र, शिपिंग रूट और संभावित तेल-गैस संसाधनों के पास था. इसलिए यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गया.
दशकों तक भारत और बांग्लादेश के बीच इस द्वीप को लेकर तनाव चला, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. फिर कुछ ऐसा हुआ, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते.
2000s के बाद सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि द्वीप पानी में डूब रहा है. 2010 तक यह द्वीप पूरी तरह समुद्र के नीचे चला गया, इससे एक तरह से विवाद भी खत्म हो गया.
वैज्ञानिक पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि यह द्वीप बहुत कमजोर है. क्योंकि यह सुंदरबन डेल्टा के बदलते रेत-कीचड़ पर बना है. चक्रवात, ज्वार-भाटा, कटाव और समुद्र के बढ़ते स्तर की वजह से जमीन टिक नहीं पाती थी. (Photo from Freepik, AI)
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