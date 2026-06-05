वैज्ञानिक पहले ही कर चुके थे सावधान

वैज्ञानिक पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि यह द्वीप बहुत कमजोर है. क्योंकि यह सुंदरबन डेल्टा के बदलते रेत-कीचड़ पर बना है. चक्रवात, ज्वार-भाटा, कटाव और समुद्र के बढ़ते स्तर की वजह से जमीन टिक नहीं पाती थी. (Photo from Freepik, AI)