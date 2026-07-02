आधुनिक स्टेशन यात्रियों को देंगे विश्वस्तरीय अनुभव
बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत बनने वाले सभी स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे. यहां यात्रियों के लिए आरामदायक प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना प्रणाली, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, आसान प्रवेश और निकास तथा अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इन स्टेशनों का डिजाइन भी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. मकसद केवल तेज ट्रेन चलाना नहीं, बल्कि यात्रियों को विश्वस्तरीय यात्रा अनुभव देना भी है. इससे भारत के रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदलने की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है.