सिंधु जल संधि पर भारत ने क्यों बदला रुख?

भारत ने संकेत दिया है कि 1960 में बनी सिंधु जल संधि अब मौजूदा स्वरूप में आगे नहीं चल सकती. सरकार का मानना है कि पिछले कई वर्षों में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. सीमा पार आतंकवाद, सुरक्षा चुनौतियां और लगातार बढ़ते विवादों ने इस समझौते की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. भारत का कहना है कि अगर भविष्य में किसी नई व्यवस्था पर बातचीत होती भी है तो वह पुराने नियमों के आधार पर नहीं होगी. नई परिस्थितियों के अनुसार संधि में बदलाव जरूरी होगा ताकि भारत के राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा चिंताओं का बेहतर तरीके से ध्यान रखा जा सके.