उत्तर और पूर्वी भारत में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत में मॉनसून काफी एक्टिव रह सकता है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और मेघालय जैसे राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. कई जगहों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है. इसके अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. लोगों को मौसम विभाग के स्थानीय अलर्ट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.