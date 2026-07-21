किन राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश बढ़ेगी?

उत्तर-पश्चिम भारत में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 24 जुलाई तक कई जगह बारिश हो सकती है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 26 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है. पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में भी 23 जुलाई तक अच्छी बारिश हो सकती है. पूर्वी राजस्थान में 23 से 26 जुलाई के बीच बारिश बढ़ने का अनुमान है. मध्य भारत में छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी 26 जुलाई तक बारिश हो सकती है. पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में भी कई जगह भारी बारिश की संभावना है.