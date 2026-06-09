बढ़ गई भारत की ताकत

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है. जब भी दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी बढ़ती है, दुनिया की नजरें एक खास चीज पर टिक जाती हैं. ये खास चीज है- न्यूक्लियर हथियार. दोनों देश न्यूक्लियर पावर्ड हैं. दोनों के पास ऐसी मिसाइलें हैं, जो कुछ ही मिनटों में भारी तबाही मचा सकती हैं. लेकिन, एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूक्लियर ताकत में भारत पाकिस्तान से कहीं आगे निकल चुका है. आइए जानते हैं भारत के पास अभी कितने न्यूक्लियर हथियार हैं. भारत ने कहां इनकी तैनाती की है? न्यूक्लियर हथियारों के मामले में पाकिस्तान कितना पीछे है?