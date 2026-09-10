1/8 बढ़ गई भारत की ताकत भारत के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है. अमेरिका की गैर-लाभकारी संस्था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट (FAS) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पास करीब 190 न्यूक्लियर वारहेड हो सकते हैं. इनमें 160 से ज्यादा वारहेड मौजूदा ऑपरेशनल डिलीवरी सिस्टम के लिए हैं. करीब 30 वारहेड उन नई मिसाइलों के लिए हैं, जो अभी प्रोडक्शन या डेवलपमेंट स्टेज में हैं. रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत ने अब तक इतना सैन्य-ग्रेड प्लूटोनियम तैयार कर लिया है, जिससे सैद्धांतिक रूप से 140 से 225 न्यूक्लियर वारहेड बनाए जा सकते हैं. आइए जानते हैं भारत के पास अभी कितने न्यूक्लियर हथियार हैं. भारत ने कहां इनकी तैनाती की है? न्यूक्लियर हथियारों के मामले में पाकिस्तान कितना पीछे है?