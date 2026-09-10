भारत और पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी में बड़ा फर्क

न्यूक्लियर पावर होने के बाद भी भारत और पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी में बहुत फर्क है. भारत No First Use पॉलिसी पर चलता है. 2003 में भारत ने अपना न्यूक्लियर सिद्धांत जारी किया था. इसके तहत भारत न्यूक्लियर हथियारों से पहले वार नहीं करेगा. लेकिन, किसी देश के न्यूक्लियर अटैक का जवाब न्यूक्लियर अटैक से दे सकता है. साथ ही भारत किसी ऐसे देश के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है ही नहीं.भारत न्यूक्लियर मिसाइल से जुडी चीजों के निर्यात को कंट्रोल करता है. साथ में न्यूक्लियर टेस्टिंग पर लगी रोक को भी फॉलो करता है. दूसरी ओर, पाकिस्तान कोई खास न्यूक्लियर सिद्धांत पर काम नहीं करता. समय-समय पर उसके नेताओं की बयानबाजी से इस मुल्क का न्यूक्लियर सिद्धांत दुनिया के सामने आता है.