किन-किन क्षेत्रों में होता है ड्रोन का इस्तेमाल?
देश में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए बनी नॉन प्रोफिटेबल ऑर्गेनाइजेरशन ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर स्मित शाह के अनुसार ड्रोन के मुख्यत: तीन उपयोग होते हैं, सर्वे, निरीक्षण और डिलीवरी. एरियल सर्वेक्षण के अलावा, पाइपलाइन, विंडमिल इत्यादि के निरीक्षण, डिफेंस के लिए और दूर दराज के इलाकों में दवाएं और जरूरी सामग्री पहुंचाने में ड्रोन काम आते हैं. इसके अलावा एरियल फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी में भी काम आते हैं. एयर टैक्सी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल संभव है.