पैक्स सिलिका अमेरिका की अगुवाई वाली एक पहल है जिसका मकसद चीन-मुक्त AI सप्लाई चेन बनाना है. 'पैक्स सिलिका' का फोकस AI से जुड़ी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने पर है. इसका मकसद पार्टनर्स की टेक्नोलॉजी और निवेश की ताकत का इस्तेमाल करके सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स और अहम खनिजों (critical minerals) के क्षेत्रों में टिकाऊ इकोसिस्टम बनाना है. मंगलवार को यूरोपीय संघ, नीदरलैंड, जर्मनी और ग्रीस इस पहल में शामिल हुए, जबकि कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, चिली, कोस्टा रिका, अल साल्वाडोर और पनामा को शुक्रवार को औपचारिक रूप से इसमें शामिल किया जाएगा.