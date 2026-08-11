आज़ादी के समय की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी

1947 में भारत की शिक्षा प्रणाली कई चुनौतियों से जूझ रही थी. देश में सिर्फ 17 विश्वविद्यालय और 636 कॉलेज मौजूद थे. इन संस्थानों में कुल लगभग 2.38 लाख छात्र पढ़ रहे थे. उस समय साक्षरता दर बहुत कम 14 प्रतिशत थी. शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का खर्च भी 0.5 प्रतिशत से कम था. उच्च शिक्षा सीमित लोगों तक ही पहुंचती थी. आज़ादी के बाद देश ने इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए. शुरुआती विश्वविद्यालय 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में बने थे. (स्रोत: PIB फैक्टशीट, नीति आयोग रिपोर्ट)