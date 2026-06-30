1/8 क्लीन एनर्जी में भारत की बड़ी उपलब्धि भारत ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिसे दुनिया के न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी टेक्नीक के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है. न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट (DAE) ने 26 जून 2026 को तमिलनाडु में क्लीन एनर्जी को लेकर दुनिया का पहला प्लांट शुरू किया गया है. इस प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए बिजली के बजाय न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाली गर्मी का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस प्लांट का मकसद बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन बनाना नहीं, बल्कि यह साबित करना है कि यह टेक्नीक वास्तविक परिस्थितियों में सफलतापूर्वक काम कर सकती है.