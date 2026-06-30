कैसे काम करेगा ये प्लांट?

अब तक दुनिया में ज्यादातर ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस (Electrolysis) टेक्नीक से बनाई जाती है. इस प्रक्रिया में पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करने के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत पड़ती है. लेकिन, भारत के नए प्लांट में यह काम अलग तरीके से होगा. यह प्लांट कॉपर-क्लोरीन (Copper-Chlorine या Cu-Cl) थर्मोकेमिकल साइकिल टेक्नीक पर बेस्ड है. इसमें फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (FBTR) से निकलने वाले हाई टेंपरेचर का इस्तेमाल किया जाएगा. यानी बिजली की जगह सीधे न्यूक्लियर हीट से हाइड्रोजन तैयार होगा. इससे एनर्जी की खपत कम होगी और पूरी प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी बनेगी.