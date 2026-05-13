5.म्यांमार(Myanmar)

भारत से म्यांमार जाने के लिए सबसे नजदीकी प्रमुख भारतीय रेलवे स्टेशन जिरीबाम (Jiribam Railway Station) है. जिरीबाम मणिपुर राज्य के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक जिला और कस्बा है. यह असम की सीमा के पास पड़ता है. मणिपुर की राजधानी इंफाल से इसकी दूरी करीब 220–225 किलोमीटर होगी. इसके आगे सड़क के रास्ते मोरेह(Moreh) बॉर्डर टाउन आता है, जो भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित है. सीमा के उस पार म्यांमार का शहर तामु (Tamu) है. हालांकि, अभी भारत और म्यांमार के बीच सीधी अंतरराष्ट्रीय ट्रेन सेवा नहीं चलती. इसलिए आमतौर पर लोग पहले ट्रेन से गुवाहाटी/जिरीबाम/इंफाल क्षेत्र तक पहुंचते हैं. फिर सड़क के रास्ते मोरेह बॉर्डर जाते हैं. भविष्य में भारत की Act East Policy के तहत पूर्वोत्तर भारत को म्यांमार और दक्षिण-पूर्व एशिया से रेल और सड़क नेटवर्क से जोड़ने की योजनाओं पर काम चल रहा है.