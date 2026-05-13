पाकिस्तान (Pakistan)
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जाने के लिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नजदीकी बॉर्डर रेलवे स्टेशन अटारी (Attari Railway Station) माना जाता है. यह पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित है और भारत-पाकिस्तान सीमा से बेहद करीब है. इसके आगे प्रसिद्ध वाघा बॉर्डर पड़ता है. अटारी स्टेशन ऐतिहासिक रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क का मुख्य केंद्र रहा है. यहां से पहले समझौता एक्सप्रेस चलती थी, जो भारत के अटारी और पाकिस्तान के लाहौर के बीच लोगों को जोड़ती थी. हालांकि, सुरक्षा और राजनीतिक कारणों से यह सेवा फिलहाल बंद है. राजस्थान में मुनाबाओ रेलवे स्टेशन भी पाकिस्तान सीमा के करीब स्थित है. यहां से कभी थार एक्सप्रेस चलती थी, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक जाती थी. हालांकि, यह सेवा भी फिलहाल बंद है.