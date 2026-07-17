इस पोर्ट से किन देशों के साथ होता है कारोबार?
भारत के लिए ये पोर्ट और भी अहम इसलिए है, क्योंकि यह भारत को पाकिस्तान को बायपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाज़ारों तक पहुंच देता है. चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट (INSTC) कॉरिडोर को जोड़ता है. INSTC रूस से शुरू होता है, जो अजरबैजान के रास्ते ईरान से कनेक्टेड है. चाबहार पोर्ट नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को भी जोड़ता है. INSTC से आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया भी जुड़े हुए हैं. ऐसे में इस पोर्ट ने इन देशों से कारोबार हो रहा है. भारत अफगानिस्तान को गेंहू भी इस रास्ते से भेज रहा है.