पिछले साल पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि निलंबित

बता दें पिछले साल द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा पहलगाम में धर्म आधारित आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया. उन्होंने कहा, 'हमारी सहनशीलता और उदारता ने पाकिस्तान के तरीकों को नहीं बदला. अंततः हमें घोषणा करनी पड़ी कि यह संधि तब तक निलंबित रहेगी, जब तक पाकिस्तान, जो आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है, सभी प्रकार के आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त नहीं करता.' (तस्वीर: unsplash.com)