1/8 भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया का दौरा खत्म करके न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं. शुक्रवार (10 जुलाई 2026) को दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA को फाइनल किया जाना है.इस डील के बाद दोनों देशों के बीच 57% कारोबार टैरिफ फ्री हो जाएगा. भारत से न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट होने वाले समान पर भी अब ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा. इसका सीधा असर कारोबार, निवेश और उपभोक्ताओं पर देखने को मिलेगा.आइए समझते हैं भारत-न्यूजीलैंड के बीच FTA से आपको क्या फायदा है? कौन-कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी?