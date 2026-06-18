समझौते से बाजार को मिली राहत, लेकिन कहानी खत्म नहीं

अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद वैश्विक बाजारों में राहत का माहौल देखने को मिला. निवेशकों ने इसे बड़े संघर्ष के टलने के संकेत के रूप में लिया और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल कीमतों में कमी आ जाना ही पूरी समस्या का समाधान नहीं है. ऊर्जा बाजार कई स्तरों पर काम करता है और वास्तविक प्रभाव सामने आने में समय लगता है. यही कारण है कि भारत जैसे बड़े आयातक देशों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है.