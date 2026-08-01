जयशंकर ने ईरान से क्या कहा

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई. बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा कि व्यापारिक जहाजों और उन पर काम करने वाले नाविकों को किसी भी स्थिति में निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. भारत का मानना है कि समुद्री व्यापार पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे जहाजों पर हमला केवल एक देश नहीं बल्कि कई देशों को प्रभावित करता है. जयशंकर ने यह भी दोहराया कि भारत किसी भी पक्ष की ओर से नागरिक या कारोबारी जहाजों पर होने वाले हमलों का समर्थन नहीं करता. उन्होंने क्षेत्र में तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया. यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब पश्चिम एशिया में सुरक्षा हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं.