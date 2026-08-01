भारत के लिए समुद्री रास्ते क्यों अहम हैं
भारत का बड़ा हिस्सा विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों के जरिए होता है. खाड़ी क्षेत्र और पश्चिम एशिया से तेल, गैस और कई जरूरी सामान जहाजों के माध्यम से भारत पहुंचते हैं. अगर समुद्री रास्तों पर हमला होता है या वहां असुरक्षा बढ़ती है तो इसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार पर पड़ सकता है. इसी वजह से भारत लगातार यह कहता रहा है कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहना चाहिए. व्यापारिक जहाजों को युद्ध या राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए. भारत की चिंता केवल अपने व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि उन हजारों भारतीय नाविकों की सुरक्षा भी है जो दुनिया के अलग-अलग जहाजों पर काम करते हैं और अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.