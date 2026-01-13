नई नौसैनिक रैंकिंग ने चौंकाया

दुनिया की ताकतवर नौसेनाओं की ताजा रैंकिंग में भारत का टॉप-5 से बाहर होना रणनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है. यह रैंकिंग केवल जहाजों की संख्या नहीं, बल्कि युद्ध क्षमता और भविष्य की तैयारी को ध्यान में रखती है.