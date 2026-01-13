India Out From Global Navy Ranking 2026 China In Power Know Where Pakistan Stands 8266712
दुनियाभर की नेवी रैंकिंग से बाहर हुआ भारत, इन दो दुश्मन देशों को लिस्ट में मिली जगह, जानें किस नंबर पर पाकिस्तान
Global Navy Ranking 2026 की नई लिस्ट में दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं का आकलन किया गया है. इस बार टॉप-5 में भारतीय नौसेना को जगह नहीं मिल पाई, जिसे लेकर रणनीतिक हलकों में चर्चा तेज है. रिपोर्ट में आधुनिक युद्धपोतों, पनडुब्बियों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, तकनीकी क्षमता और ऑपरेशनल ताकत जैसे पैमानों के आधार पर रैंकिंग तय की गई है.