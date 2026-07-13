भारत में कहां छिपा है 300 अरब बैरल तेल और गैस का भंडार?
300 अरब बैरल तेल और गैस का भंडार किसी एक जगह नहीं मिला है. यह पूरे भारत में फैले संभावित हाइड्रोकार्बन संसाधनों का अनुमान है. वेदांता के मुताबिक, उसके 44 ऑनशोर और ऑफशोर ब्लॉक राजस्थान के बाड़मेर बेसिन (देश के सबसे बड़े ऑनशोर तेल क्षेत्रों में से एक)गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश (ऑफशोर क्षेत्र सहित) में फैले हुए हैं. इसके अलावा भारत के अन्य प्रमुख हाइड्रोकार्बन बेसिन भी भविष्य की खोज के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं. जैसे-कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन, मुंबई हाई (Western Offshore), कावेरी बेसिन, महानदी बेसिन औरअंडमान ऑफशोर क्षेत्र.