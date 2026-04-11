बेंगलुरु (Bengaluru)

भारत का आईटी हब होने के चलते यहां प्रॉपर्टी की डिमांड कभी कम नहीं होती. बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड और सरजापुर जैसे इलाकों में आईटी प्रोफेशनल्स की भारी संख्या और बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी की वजह से रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन रेट दोनों ही टॉप पर रहते हैं.