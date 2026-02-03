India Russia Naval Exercise Milan 2026 Indian Ocean Bay Of Bengal Warships Defence Cooperation 8292069
हिंद महासागर में ताकत का महासंग्राम! फरवरी में भारत-रूस दिखाएंगे नौसैनिक दम, MILAN-2026 में गूंजेगा युद्ध अभ्यास
भारत और रूस फरवरी 2026 में हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के जरिए अपनी रणनीतिक साझेदारी की ताकत दिखाने जा रहे हैं. बंगाल की खाड़ी में होने वाले MILAN-2026 अभ्यास में रूसी नौसेना का आधुनिक युद्धपोत हिस्सा लेगा, जबकि भारत विशाखापत्तनम में इस बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करेगा.