दुनिया की दौड़ में भारत भी शामिल

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने की दौड़ में सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका, रूस और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी तेजी से काम कर रहे हैं. ऐसे में भारत का यह मिशन न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि ग्रीन एनर्जी और आधुनिक परमाणु तकनीक के क्षेत्र में देश की वैश्विक स्थिति को भी और मजबूत बनाएगा. (Photos from Magnific, AI)