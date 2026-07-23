Published By: Gargi Santosh | Updated: Jul 23, 2026, 11:29 PM
India SMR Project
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) तीन अलग-अलग परियोजनाओं पर काम कर रहा है. इनमें 220 मेगावाट का भारत SMR, 55 मेगावाट का छोटा रिएक्टर और हाइड्रोजन उत्पादन के लिए हाई-टेम्परेचर गैस-कूल्ड रिएक्टर शामिल है. इन तकनीकों का उद्देश्य बिजली उत्पादन के साथ भविष्य की ग्रीन एनर्जी जरूरतों को भी पूरा करना है.
परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि 220 मेगावाट और 55 मेगावाट वाले दोनों SMR प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र के तारापुर को साइट के तौर पर मंजूरी मिल गई है. इससे साफ होता है कि भारत अब छोटे परमाणु रिएक्टरों के निर्माण को जमीन पर उतारने की तैयारी में जुट गया है.
सरकार ने पिछले साल परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी और विदेशी कंपनियों के लिए भी खोल दिया था. भारत का लक्ष्य 2047 तक मौजूदा 8.8 गीगावाट परमाणु क्षमता को बढ़ाकर 100 गीगावाट तक पहुंचाना है. वहीं 2031-32 तक 22 गीगावाट स्थापित क्षमता हासिल करने का रोडमैप भी तैयार किया गया है, जिसमें SMR की अहम भूमिका होगी.
सरकारी कंपनी NPCIL ने भविष्य में 50 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है. वहीं देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC भी 30 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करना चाहती है. इससे साफ है कि आने वाले समय में परमाणु ऊर्जा भारत के पावर सेक्टर का बड़ा आधार बनने वाली है.
छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने की दौड़ में सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका, रूस और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी तेजी से काम कर रहे हैं. ऐसे में भारत का यह मिशन न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि ग्रीन एनर्जी और आधुनिक परमाणु तकनीक के क्षेत्र में देश की वैश्विक स्थिति को भी और मजबूत बनाएगा. (Photos from Magnific, AI)
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