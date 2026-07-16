नाविकों की सुरक्षा के लिए यह प्लान भी बना चुकी है सरकार

इससे पहले सरकार ने अपने नाविकों की सुरक्षा के लिए होर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में मौजूद भारतीय नाविकों की 24 घंटे निगरानी की योजना बनाई थी. इसके लिए उसने एक स्पेशल डिजिटल ऑपरेशनल डैशबोर्ड तैयार करने की बात कही थी, जिसमें हर जहाज की लोकेशन, उसका रास्ता, चालक दल की संख्या, जहाज का मालिक, सुरक्षा स्तर और अगले गंतव्य जैसी जानकारी लगातार अपडेट होते रहना का फैसला किया था. इस बीच खतरा और गहराने के साथ ही सरकार ने नाविकों को यहां न भेजने का भी ऑर्डर दे दिया है. (तस्वीर :Canva से)