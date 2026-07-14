24 जुलाई 2025 को हुआ था भारत-UK FTA

भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पिछले साल 24 जुलाई 2025 को साइन हुआ था. अब यह 15 जुलाई 2026 से लागू हो रहा है. इस समझौते में सिर्फ सामान पर टैक्स कम करने की बात नहीं है, बल्कि डिजिटल कारोबार, फाइनेंस, टेलीकॉम, नई टेक्नोलॉजी, छोटे कारोबार, जैसे कई दूसरे सेक्टर को भी शामिल किया गया है. यानी भारत-UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लागू होते ही ब्रिटेन से आने वाले कई प्रोडक्ट पहले के मुकाबले सस्ते मिलेंगे. इनमें स्कॉच व्हिस्की, जिन, चॉकलेट, बिस्किट, कॉस्मेटिक्स और ब्रिटिश ब्रांड के कपड़े और कारें शामिल हैं.