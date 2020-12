1 / 10

David Warner, Sean Abbott ruled out of Boxing Day Test against Indiaऑस्ट्रेलियाई किकेट टीम को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार ओपनर डेविड वॉर्नर David Warner और तेज गेंदबाज शॉन एबट Sean Abbot बॉक्सिंग डे टेस्ट Boxing Day Test मैच से बाहर हो गए हैं. दोनों खिलाड़ी चोट और कोरोना प्रोटोकॉल Covid19 protocol के कारण 26 दिसंबर से शुरू हो रहे टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं होंगे.