1 / 11

India vs England 3rd Test Stats भारत और इंग्लैंड India vs England के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा Motera Stadium in Ahmedabad में खेला जाएगा. वैसे तो एकदम नया स्टेडियम है लेकिन क्या आपको पता है कि यहां भारत और इंग्लैंड इससे पहले भी टेस्ट मैच खेल चुके हैं.