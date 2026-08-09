सिराज ने बल्लेबाजी से दिखाया दम

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद सिराज को आमतौर पर उनकी तेज गेंदबाजी और विकेट लेने के लिए जाना जाता है. मगर रविवार को श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ उन्होंने बल्ले से ऐसा धमाल मचाया कि हर कोई हैरान रह गया. भारत को 207 रनों का लक्ष्य मिला था और आखिरी समय तक मुकाबला फंसता नजर आ रहा था. तभी सिराज ने मोर्चा संभाला और आखिरी ओवर में लगातार तीन छक्के लगाकर भारत को 6 विकेट से जीत दिला दी. सिराज की इस पावर हिटिंग को देखकर श्रीलंकाई खिलाड़ी भी मजाकिया अंदाज में उनका बल्ला चेक करने लगे.