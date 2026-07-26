भारत की सुरक्षा नीति का क्या संकेत मिला?
रक्षा मंत्री के संबोधन से यह संकेत मिला कि भारत अपनी सुरक्षा नीति को लेकर सतर्क और स्पष्ट रुख बनाए हुए है. उन्होंने सीमा सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और राष्ट्रीय हितों की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में बताया. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा. कारगिल विजय दिवस के मंच से दिया गया ये संदेश केवल सैनिकों के सम्मान तक सीमित नहीं था, बल्कि देश की सुरक्षा, रणनीतिक सोच और राष्ट्रीय संकल्प को भी सामने रखता है.