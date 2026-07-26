कारगिल विजय दिवस पर क्या बोले रक्षा मंत्री?

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचकर 1999 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में देश की सुरक्षा, सेना के साहस और सीमा पर मौजूद चुनौतियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत अपने सैनिकों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता और देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है. कारगिल विजय दिवस केवल एक स्मरण का अवसर नहीं बल्कि देश के प्रति समर्पण और वीरता का प्रतीक भी है.