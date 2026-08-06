समुंद्र मंथन योजना क्या है?

समुंद्र मंथन केंद्र सरकार की एक बड़ी ऊर्जा योजना है, जिसका मकसद समुद्र के नीचे मौजूद तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों की खोज को तेज करना है. इस योजना पर लगभग 84 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसे वर्ष 2030-31 तक चलाया जाएगा. सरकार का मानना है कि भारत के समुद्री इलाकों में बड़ी मात्रा में तेल और गैस छिपी हुई है, लेकिन अब तक वहां पर्याप्त खोज नहीं हो पाई. इस योजना के जरिए नई तकनीक, आधुनिक सर्वे, गहरे समुद्र में ड्रिलिंग और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. अगर खोज सफल रहती है तो भारत का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, आयात घटेगा और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी. यह सिर्फ तेल खोजने की योजना नहीं बल्कि पूरे ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.