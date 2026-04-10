भारत से पहले बहुत पहले छा चुका था सुपरमार्केट का ट्रेंड

बड़े शहरों में इन दिनों सुपर मार्केट का ट्रेंड खूब हैं. बिजी जीवन में लोग यह पसंद करते हैं कि उन्हें अपने डेली यूज का सारा सामान एक ही जगह पर मिल जाए. वह दूध, बटर, ब्रेड, अंडा, राशन, दालें, मसालें, किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, बाथरूम के सर्फ साबुन, टूथ ब्रश से लेकर और जो भी सामान होता है. वे सभी इन सुपर मार्केट में ही उपलब्ध हो जाता है. भारत में इसके लिए D-मार्ट सबसे पहले प्रचलित हुआ था, जिसकी शुरुआत 2002 में राधाकिशन दमानी ने की थी. हालांकि ऐज सुपर मार्केट के देश में ढेरों चेन उपलब्ध हैं. यह भी कॉपी आइडिया ही है. 1962 में वॉलमार्ट की शुरुआत हो चुकी है.