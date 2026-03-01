24 घंटे शराब पीते थे सलिल

एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि शुरुआत में शराब पीना उन्हें सामान्य लगता था, लेकिन धीरे-धीरे यह आदत एक गंभीर बीमारी बन गई. हालात इतने बिगड़ गए कि अगर वह पूरे दिन जागते रहते तो उतने ही समय तक शराब पीते रहते. क्रिकेट मैच देखना भी बंद कर दिया क्योंकि वह उन्हें पुराने दर्द की याद दिलाता था. परिवार और दोस्तों ने उन्हें बार-बार समझाया, रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया. सलिल कई बार रिहैब सेंटर गए, लेकिन लत नहीं छूट रही थी. एक समय तो ऐसा आया कि उन्हें 24 घंटे पीने की लत पड़ गई.