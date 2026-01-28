Indian Currency Notes Paper Material 100 Percent Cotton Fibre Cotton Rag Paper Rbi Security Paper 8284218
हमारी जेब में रखे भारतीय नोट किस चीज के बने हैं? कागज नहीं, इस चीज से बनते हैं, जानकर हो जाएंगे हैरान!
नोट बनाने वाली तमाम सामग्री को अपने ही देश में बनाने के लिए प्रयास बढ़ रहे हैं. भविष्य में आयात कम कर स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने की योजना है, ताकि सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों सुनिश्चित हो. यह खास कॉटन सामग्री ही भारतीय नोटों को दुनिया की सबसे सुरक्षित करेंसी में से एक बनाती है, जो रोजमर्रा के उपयोग में भी लंबे समय तक चलती है.