स्याही भी विशेष

स्याही भी विशेष होती है—ऑफसेट इंक देवास में बनती है, जबकि इंटैग्लियो और फ्लोरोसेंट इंक स्विटजरलैंड की SICPA कंपनी से आती है. यह कॉटन आधारित पेपर 82-87.5 GSM मोटाई का होता है, जो 100 माइक्रॉन कैलिपर प्रदान करता है. इससे नोट मजबूत लेकिन पतले रहते हैं. RBI समय-समय पर नोटों के डिजाइन और फीचर्स अपडेट करता है, जैसे महात्मा गांधी सीरीज में नए सुरक्षा तत्व जोड़े गए.