सरकार की देनदारियां

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. इसके साथ ही देश की एक और बड़ी तस्वीर सामने आती है. ये तस्वीर है सरकार पर चढ़ते कर्ज की. केंद्र सरकार की कुल देनदारियां 31 मार्च 2026 को करीब 200.53 लाख करोड़ तक पहुंच गई हैं. यानी 200 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम सरकार पर देनदारी के रूप में है. सरकार के अपने बजट दस्तावेज के मुताबिक, 2026-27 के अंत तक यह आंकड़ा बढ़कर करीब 218.63 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है. आइए जानते हैं आखिर सरकार ने इतना पैसा किससे लिया है? क्या भारत किसी एक देश या विदेशी संस्था का कर्जदार है? हर साल इस कर्ज का ब्याज चुकाने में कितना पैसा निकल जाता है?