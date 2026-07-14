समंदर में बढ़ी भारत की ताकत

हिंद महासागर में बढ़ती रणनीतिक चुनौतियों और चीन की आक्रामक समुद्री गतिविधियों के बीच भारतीय नौसेना को एक और बड़ी ताकत मिल गई है. भारत ने अपने छठे स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना में शामिल कर लिया है. यह अत्याधुनिक वॉरशिप न सिर्फ दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है, बल्कि हवा, समुद्र और सबमरीन से होने वाले हमलों का एक साथ जवाब देने की क्षमता भी रखता है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जुलाई को विशाखापत्तनम में INS महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना की ईस्टर्न फ्लीट में कमीशन किया.