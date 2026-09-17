17B प्रोजेक्ट क्यों है खास?

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जानकारी के मुताबिक, प्रोजेक्ट 17B स्टील्थ फ्रिगेट की एक एडवांस्ड क्लास है. इसे भारतीय नौसेना के लिए लंबी दूरी तक सटीक हमले करने, मल्टी-लेयर्ड एयर डिफेंस और एंटी-सबमरीन वॉरफेयर को लेकर डिजाइन किया गया है. इस प्रोजेक्ट को 'नेक्स्ट जेनरेशन फ्रिगेट्स' भी कहा जाता है. यह प्रोजेक्ट पहले के प्रोजेक्ट 17A (नीलगिरि-क्लास) स्टील्थ फ्रिगेट्स जैसे INS नीलगिरि, INS हिमगिरि, INS तारागिरि, INS उदयगिरि, INS दूनागिरि, INS महेंद्रगिरि और INS विंध्यगिरि का एक अपग्रेडेड और बेहतर वर्जन है.